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Киммих не исключает возможности продолжить карьеру в Баварии
Но не все так просто
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Баварии" Йозуа Киммих не исключает возможности продолжения карьеры в клубе после окончания текущего контракта в 2025 году.
По информации Bayern & Germany, идея возглавить клуб как капитан привлекает игрока, но переговоры между футболистом и клубом еще не начались.
Немцы планируют начать переговоры после возвращения Йозуа из отпуска, но продление контракта не будет приоритетом. "Бавария" готова продать Киммиха, если им предложат хорошую сумму.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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