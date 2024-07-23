Киммих не исключает возможности продолжить карьеру в Баварии

Защитник "Баварии" Йозуа Киммих не исключает возможности продолжения карьеры в клубе после окончания текущего контракта в 2025 году.

По информации Bayern & Germany, идея возглавить клуб как капитан привлекает игрока, но переговоры между футболистом и клубом еще не начались.

Немцы планируют начать переговоры после возвращения Йозуа из отпуска, но продление контракта не будет приоритетом. "Бавария" готова продать Киммиха, если им предложат хорошую сумму.