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Киммих не исключает возможности продолжить карьеру в Баварии

Германия

Но не все так просто

Киммих не исключает возможности продолжить карьеру в Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Баварии" Йозуа Киммих не исключает возможности продолжения карьеры в клубе после окончания текущего контракта в 2025 году.

По информации Bayern & Germany, идея возглавить клуб как капитан привлекает игрока, но переговоры между футболистом и клубом еще не начались.

Немцы планируют начать переговоры после возвращения Йозуа из отпуска, но продление контракта не будет приоритетом. "Бавария" готова продать Киммиха, если им предложат хорошую сумму.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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