Немецкий клуб передал 50 тысяч евро на восстановление клиники Охматдет

"Боруссия" Менхенгладбах сделала пожертвование в фонд "Охматдет - здоровое детство".

23 июля управляющий директор немецкого клуба Маркус Аретц и руководитель отдела "КСО и устойчивого развития" Маркус Фрибен вручили генеральному консулу Украины в Дюссельдорфе Ирине Шум чек на 50 000 евро для помощи клинике.

"Фонд поддерживает местную медицину с начала российской агрессивной войны. До того как детская больница "Охматдет" была разрушена в результате авианалета 8 июля, она была преобразована в лечебный центр для детей и взрослых, где лечили как детей с онкологическими заболеваниями, так и раненых во время войны. Фонд хотел бы оказать особую поддержку Национальной детской специализированной больнице "Охматдет", а также медицинским учреждениям членов Ассоциации детских больниц Украины.

То, что там произошло, невообразимо ужасно, потому что в очередной раз пострадали невинные люди, в данном случае дети. Поэтому для нас, как для "Боруссии" Менхенгладбах, было само собой разумеющимся помочь в восстановлении медицинского обслуживания", - говорится в сообщении "Гладбаха" на их официальном сайте.