Серж Гнабри: Я хочу быть здоровым и играть так, как раньше

Серж Гнабри имел едва ли не худший сезон в составе "Баварии". Игрок пропустил немало игр из-за травм, а также из-за повреждения был вынужден пропустить Евро-2024. Всего в последней кампании 29-летний вингер провел лишь 20 поединков во всех турнирах (5 голов и 2 ассиста). В интервью Süddeutschen Zeitung, на которое ссылается Sky Sport, Серж Гнабри отверг слухи о переходе в другой клуб и отметил, что готов к конкуренции в составе с новичком команды Майклом Олизе.

"Честно говоря, я считаю немного сумасшедшим то, что вокруг моего имени, а также имен моих партнеров по команде ходят дикие спекуляции. Тем более, что у всех нас есть действующие контракты и мы все еще играем в футбол на самом высоком уровне. Я хочу быть здоровым и играть так, как раньше. Я хочу оставаться здоровым и снова атаковать. Я верю в себя и знаю, что могу дать команде. [О конкуренции с Майклом Олизе] Я играю в профессиональном футболе уже более десяти лет, я знаю, что это такое. Каждый год приходят новые игроки, так оно и есть. Все мы знаем, что делать в таком случае: главное - не беспокоиться об этом и сосредоточиться на себе. [Впечатления о тренере Венсане Компани] У нас был расслабленный, приятный разговор в самом начале. Мне нравятся его речи в раздевалке, мне нравятся тренировки под его руководством", - подытожил Серж Гнабри.

Добавим, что первый официальный поединок "Баварии" в новом сезоне состоится 16 августа против "Ульм 1846" в рамках первого круга Кубка Германии.