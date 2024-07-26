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РБ Лейпциг остается главным претендентом на подписание хавбека ПСЖ

Германия
Обновлено

Но Бавария не сдается

РБ Лейпциг остается главным претендентом на подписание хавбека ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"РБ Лейпциг" остается главным претендентом на подписание талантливого полузащитника "ПСЖ" Хави Симонса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Генеральный директор клуба Оливер Минцлафф прилагает максимум усилий, чтобы завершить трансфер. "Бавария" пока не сдается и продолжает бороться за Симонса, однако их планы зависят от решения другого футболиста - Дезире Дуэ.

Напомним, в прошлом сезоне Хави Симонс на правах аренды сыграл в 43 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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