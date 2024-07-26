РБ Лейпциг остается главным претендентом на подписание хавбека ПСЖ

"РБ Лейпциг" остается главным претендентом на подписание талантливого полузащитника "ПСЖ" Хави Симонса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Генеральный директор клуба Оливер Минцлафф прилагает максимум усилий, чтобы завершить трансфер. "Бавария" пока не сдается и продолжает бороться за Симонса, однако их планы зависят от решения другого футболиста - Дезире Дуэ.

Напомним, в прошлом сезоне Хави Симонс на правах аренды сыграл в 43 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.