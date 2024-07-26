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Боруссия Дортмунд почти договорилась о трансфере одного из экс-лидеров Жироны

Германия
Обновлено

Вскоре игрок должен пройти медицинское обследование

Боруссия Дортмунд почти договорилась о трансфере одного из экс-лидеров Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия" Дортмунд находится на финальной стадии переговоров о подписании защитника Яна Коуту из "Манчестер Сити“.

Как сообщает Фабрицио Романо, трансферная стоимость футболиста может составить до 30 миллионов евро. Ожидается, что Коуту пройдет медицинское обследование в ближайшее время, после чего будет официально представлен как игрок "Боруссии".

Напомним, в прошлом сезоне 22-летний бразилец выступал за "Жирону" на правах аренды, где забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 39 матчах.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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