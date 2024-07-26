Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд почти договорилась о трансфере одного из экс-лидеров Жироны
Вскоре игрок должен пройти медицинское обследование
Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" Дортмунд находится на финальной стадии переговоров о подписании защитника Яна Коуту из "Манчестер Сити“.
Как сообщает Фабрицио Романо, трансферная стоимость футболиста может составить до 30 миллионов евро. Ожидается, что Коуту пройдет медицинское обследование в ближайшее время, после чего будет официально представлен как игрок "Боруссии".
Напомним, в прошлом сезоне 22-летний бразилец выступал за "Жирону" на правах аренды, где забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 39 матчах.
Популярное сейчас
- Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера Металлиста 1925
- Известны пары первого предварительного раунда Кубка Украины
- Украина U-23 – Марокко U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Компани: У нас есть фантастическая возможность построить сильную команду
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО