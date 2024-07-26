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Реалу придется подождать с трансфером Альфонсо Дэвиса

Германия

Клуб не готов платить заоблачную цену

Реалу придется подождать с трансфером Альфонсо Дэвиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" давно собирался подписать защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса, и была вероятность, что трансфер состоится этим летом.

Издание AS сообщает, что стороны договорились о переходе игрока летом 2025 года, когда истекает контракт канадца. Трансфер этим летом исключен.

Все потому, что "Бавария" просит заоблачную сумму, как для игрока с годовым контрактом - 50 миллионов евро.

Напомним, что Дэвис провел за немецкий клуб 6 сезонов. Альфонсо перешел из канадского "Ванкувера" за 14 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Источник:
As
Опубликовал: Екатерина Власова
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