Реалу придется подождать с трансфером Альфонсо Дэвиса

Мадридский "Реал" давно собирался подписать защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса, и была вероятность, что трансфер состоится этим летом.

Издание AS сообщает, что стороны договорились о переходе игрока летом 2025 года, когда истекает контракт канадца. Трансфер этим летом исключен.

Все потому, что "Бавария" просит заоблачную сумму, как для игрока с годовым контрактом - 50 миллионов евро.

Напомним, что Дэвис провел за немецкий клуб 6 сезонов. Альфонсо перешел из канадского "Ванкувера" за 14 млн евро.