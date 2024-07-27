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Bild: Бавария заинтересована в защитнике Байера
Байер хочет за Та 40 млн евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" хочет подписать Джонатана Та у "Байера" за 20 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.
По данным Bild, "Байер" не заинтересован в продаже 28-летнего защитника за сумму 20 миллионов евро плюс бонусы, леверкузенцы оценивают футболиста в 40 миллионов евро. Отмечается, что предложения на сумму 30 миллионов евро будут считаться отправной точкой для полноценных переговоров.
Напомним, Джонатан Та за прошлый сезон провел 48 игр во всех турнирах за "Байер", в которых отметился 6 голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
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