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Bild: Бавария заинтересована в защитнике Байера

Германия

Байер хочет за Та 40 млн евро

Bild: Бавария заинтересована в защитнике Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" хочет подписать Джонатана Та у "Байера" за 20 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.

По данным Bild, "Байер" не заинтересован в продаже 28-летнего защитника за сумму 20 миллионов евро плюс бонусы, леверкузенцы оценивают футболиста в 40 миллионов евро. Отмечается, что предложения на сумму 30 миллионов евро будут считаться отправной точкой для полноценных переговоров.

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Напомним, Джонатан Та за прошлый сезон провел 48 игр во всех турнирах за "Байер", в которых отметился 6 голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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