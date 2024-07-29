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Хави Симонс решил остаться в Лейпциге - ранее игроком интересовались Бавария и МЮ
Хави не спешит с переходом в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" принял решение провести ещё один сезон в аренде за "Лейпциг". Об этом сообщает журналист Флориан Плоттенберг со ссылкой ны Sky Sport DE.
Все стороны ("Бавария" и "Манчестер Юнайтед"), которые были заинтересованы в подписании Симонса, уже уведомлены о решении игрока.
Отмечается, что "ПСЖ" и "Лейпциг" находятся на завершающей стадии обсуждения деталей новой аренды 21-летнего нидерландца.
В прошлом сезоне Симонс забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
???????? Excl | #Xavi has decided to stay at RB Leipzig ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2024
No transfer to FC Bayern. All parties involved are now informed about it. Therefore, Max Eberl now trying to sign Désiré Doué.
Leipzig and Paris are finalizing the last details for a new loan of Xavi now. New one-year-deal… pic.twitter.com/PWogRcsuR3
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