  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Хави Симонс решил остаться в Лейпциге - ранее игроком интересовались Бавария и МЮ
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави Симонс решил остаться в Лейпциге - ранее игроком интересовались Бавария и МЮ

Германия

Хави не спешит с переходом в топ-клуб

Хави Симонс решил остаться в Лейпциге - ранее игроком интересовались Бавария и МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" принял решение провести ещё один сезон в аренде за "Лейпциг". Об этом сообщает журналист Флориан Плоттенберг со ссылкой ны Sky Sport DE.

Все стороны ("Бавария" и "Манчестер Юнайтед"), которые были заинтересованы в подписании Симонса, уже уведомлены о решении игрока.

Отмечается, что "ПСЖ" и "Лейпциг" находятся на завершающей стадии обсуждения деталей новой аренды 21-летнего нидерландца.

В прошлом сезоне Симонс забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

По теме
yellow-arrow
Вердер проявляет интерес к 19-летнему игроку Динамо
yellow-arrow
Азмун перебрался в ОАЭ
yellow-arrow
Слухи о возможности перехода Гюллера в Байер опровергнуты. Футболист сосредоточен только на Реале
Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен трансфер Хави Симонс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости