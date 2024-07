Хави Симонс решил остаться в Лейпциге - ранее игроком интересовались Бавария и МЮ

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" принял решение провести ещё один сезон в аренде за "Лейпциг". Об этом сообщает журналист Флориан Плоттенберг со ссылкой ны Sky Sport DE.

Все стороны ("Бавария" и "Манчестер Юнайтед"), которые были заинтересованы в подписании Симонса, уже уведомлены о решении игрока.

Отмечается, что "ПСЖ" и "Лейпциг" находятся на завершающей стадии обсуждения деталей новой аренды 21-летнего нидерландца.

В прошлом сезоне Симонс забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

