Бавария готовится к началу переговоров с одним из лидеров команды

Мюнхенская "Бавария" готовится к началу переговоров с лидером команды Йозуа Киммихом.

Как сообщает Bayern & Germany, в ближайшее время руководство клуба планирует встретиться с футболистом, чтобы обсудить условия нового договора. Но продолжение сотрудничества возможно лишь при условии, что контракт будет предусматривать уменьшение зарплаты для игрока.

Текущее соглашение Йозуа с "Баварией" рассчитано до июня 2025 года.

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