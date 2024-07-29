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Бавария готовится к началу переговоров с одним из лидеров команды
Но не все так просто
Мюнхенская "Бавария" готовится к началу переговоров с лидером команды Йозуа Киммихом.
Как сообщает Bayern & Germany, в ближайшее время руководство клуба планирует встретиться с футболистом, чтобы обсудить условия нового договора. Но продолжение сотрудничества возможно лишь при условии, что контракт будет предусматривать уменьшение зарплаты для игрока.
Текущее соглашение Йозуа с "Баварией" рассчитано до июня 2025 года.
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