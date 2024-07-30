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Новичок Баварии выбыл на 2-3 месяца из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Баварии" Хироки Ито пропустит начало сезона в новом клубе.
В последнем товарищеском матче мюнхенцев против "Дюрена" японец получил перелом плюсневой кости, и по этой причине пропустит от 8 до 10 недель.
Напомним, 13 июня Ито заключил четырёхлетний контракт с "Баварией", перейдя из "Штутгарта". Сумма трансфера составила 23,5 млн. евро.
Bayern expect Hiroki Itō to be out for 8-10 weeks [@SZ] pic.twitter.com/d1fA5Nr92l— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 29, 2024
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Опубликовал: Александр Бураков
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