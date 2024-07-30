  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Новичок Баварии выбыл на 2-3 месяца из-за травмы
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Баварии выбыл на 2-3 месяца из-за травмы

Германия
Новичок Баварии выбыл на 2-3 месяца из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Баварии" Хироки Ито пропустит начало сезона в новом клубе.

В последнем товарищеском матче мюнхенцев против "Дюрена" японец получил перелом плюсневой кости, и по этой причине пропустит от 8 до 10 недель.

Напомним, 13 июня Ито заключил четырёхлетний контракт с "Баварией", перейдя из "Штутгарта". Сумма трансфера составила 23,5 млн. евро.

По теме
yellow-arrow
Бетис проявляет интерес к нападающему дортмундской Боруссии
yellow-arrow
Трансфер Крапивцова в Вердер сорвался
yellow-arrow
Бавария готовится к началу переговоров с одним из лидеров команды
Бавария (Мюнхен) травма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости