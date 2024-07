Новичок Баварии выбыл на 2-3 месяца из-за травмы

Центральный защитник "Баварии" Хироки Ито пропустит начало сезона в новом клубе.

В последнем товарищеском матче мюнхенцев против "Дюрена" японец получил перелом плюсневой кости, и по этой причине пропустит от 8 до 10 недель.

Напомним, 13 июня Ито заключил четырёхлетний контракт с "Баварией", перейдя из "Штутгарта". Сумма трансфера составила 23,5 млн. евро.

Bayern expect Hiroki Itō to be out for 8-10 weeks [@SZ] pic.twitter.com/d1fA5Nr92l