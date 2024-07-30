Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джака: Переход в Байер - это два шага вперед, а не назад
Также футболист высказался о предстоящем сезоне
Фото: "Байер"
Полузащитник Гранит Джака считает, что его переход из "Арсенала" в "Байер" был правильным решением.
"Переход из английского клуба в леверкузенский "Байер" был не шагом назад, а скорее двумя шагами вперед".
Читайте такжеBild: Бавария заинтересована в защитнике Байера
"В будущем сезоне мы должны выступить лучше, чем в прошлом", - добавил футболист.
Напомним, что Джака присоединился к немецкому клубу летом 2023 года за 20 миллионов евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Колос арендовал центрбека Шахтера - СМИ
- Олимпиада-2024. День 4. Расписание соревнований и выступлений украинцев во вторник
- Шахтер объявил об аренде защитника, Арсенал подписал игрока сборной Италии. Главные новости за 29 июля
- Вест Хэм близок к подписанию защитника Баварии
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн