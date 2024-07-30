Джака: Переход в Байер - это два шага вперед, а не назад

Полузащитник Гранит Джака считает, что его переход из "Арсенала" в "Байер" был правильным решением.

"Переход из английского клуба в леверкузенский "Байер" был не шагом назад, а скорее двумя шагами вперед".

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"В будущем сезоне мы должны выступить лучше, чем в прошлом", - добавил футболист.

Напомним, что Джака присоединился к немецкому клубу летом 2023 года за 20 миллионов евро.