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Боруссия Дортмунд подпишет одного из экс-лидеров Жироны - Инсайдер

Германия
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Боруссия Дортмунд подпишет одного из экс-лидеров Жироны - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия" Дортмунд уже договорилась о подписании защитника Яна Коуту из "Манчестер Сити“.

Как сообщает Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Коуту подпишет долгосрочный контракт с "Боруссией".

Ожидается, что уже на этой неделе Ян пройдет медицинское обследование и официально станет игроком немецкого гранда.

Напомним, в прошлом сезоне 22-летний бразилец выступал за "Жирону" на правах аренды, где забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 39 матчах.

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Боруссия (Дортмунд) Жирона
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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