Боруссия Дортмунд подпишет одного из экс-лидеров Жироны - Инсайдер

"Боруссия" Дортмунд уже договорилась о подписании защитника Яна Коуту из "Манчестер Сити“.

Как сообщает Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Коуту подпишет долгосрочный контракт с "Боруссией".

Ожидается, что уже на этой неделе Ян пройдет медицинское обследование и официально станет игроком немецкого гранда.

Напомним, в прошлом сезоне 22-летний бразилец выступал за "Жирону" на правах аренды, где забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 39 матчах.