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Боруссия Дортмунд подпишет одного из экс-лидеров Жироны - Инсайдер
Документы уже почти готовы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" Дортмунд уже договорилась о подписании защитника Яна Коуту из "Манчестер Сити“.
Как сообщает Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Коуту подпишет долгосрочный контракт с "Боруссией".
Ожидается, что уже на этой неделе Ян пройдет медицинское обследование и официально станет игроком немецкого гранда.
Напомним, в прошлом сезоне 22-летний бразилец выступал за "Жирону" на правах аренды, где забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 39 матчах.
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