Нойер - о слухах про переход де Лигта в МЮ: Это настоящий защитник, но решения принимает клуб

Капитан "Баварии" Мануэль Нойер оценил защитника мюнхенцев Маттейса де Лигта.

"Я всегда был очень рад, когда он играл рядом со мной. Маттейс - настоящий защитник, который ввязывается в борьбу и всегда находит нужную позицию. Но, конечно, решения принимает клуб", - приводит слова голкипера журналист Максимилиан Кох.