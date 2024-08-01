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Нойер - о слухах про переход де Лигта в МЮ: Это настоящий защитник, но решения принимает клуб

Германия

Судьбу нидерландца решит руководство "Баварии"

Нойер - о слухах про переход де Лигта в МЮ: Это настоящий защитник, но решения принимает клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Баварии" Мануэль Нойер оценил защитника мюнхенцев Маттейса де Лигта.

"Я всегда был очень рад, когда он играл рядом со мной. Маттейс - настоящий защитник, который ввязывается в борьбу и всегда находит нужную позицию. Но, конечно, решения принимает клуб", - приводит слова голкипера журналист Максимилиан Кох.

Напомним, значительный интерес к услугам де Лигта проявляет "Манчестер Юнайтед".

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Матейс де Лигт
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Опубликовал: Александр Бураков
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