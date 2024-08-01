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Нойер - о слухах про переход де Лигта в МЮ: Это настоящий защитник, но решения принимает клуб
Судьбу нидерландца решит руководство "Баварии"
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Баварии" Мануэль Нойер оценил защитника мюнхенцев Маттейса де Лигта.
"Я всегда был очень рад, когда он играл рядом со мной. Маттейс - настоящий защитник, который ввязывается в борьбу и всегда находит нужную позицию. Но, конечно, решения принимает клуб", - приводит слова голкипера журналист Максимилиан Кох.
Напомним, значительный интерес к услугам де Лигта проявляет "Манчестер Юнайтед".
Kapitän Manuel Neuer mit viel Lob für Matthijs de Ligt: „Ich bin immer sehr happy gewesen mit ihm an der Seite, er ist ein richtiger Verteidiger, der sich reinhaut in die Zweikämpfe, der immer da ist. Aber klar: Der Verein trifft die Entscheidungen.“ #FCBayern pic.twitter.com/Kq3oCxk5R2— Maximilian Koch (@_kochmaximilian) August 1, 2024
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