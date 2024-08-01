Трансфер вингера Боруссии Д в топ-клуб Италии под угрозой срыва

Вингер дортмундской "Боруссии" Карим Адейеми, вероятно, не присоединится к "Ювентусу".

По словам Фабрицио Романо, переход игрока в туринский клуб этим летом маловероятен. "Боруссия" не планирует отпускать Адейеми, поскольку футболист есть в планах нового главного тренера Нури Шахина на следующий сезон.

Известно, что "Ювентус" вел переговоры с Каримом и даже договорился о пятилетнем контракте. Однако официального предложения туринский клуб так и не сделал.