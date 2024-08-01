  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Трансфер вингера Боруссии Д в топ-клуб Италии под угрозой срыва
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансфер вингера Боруссии Д в топ-клуб Италии под угрозой срыва

Германия

Немецкий клуб не планирует отпускать своего игрока

Трансфер вингера Боруссии Д в топ-клуб Италии под угрозой срыва

Фото: BVB

Новина українською

Вингер дортмундской "Боруссии" Карим Адейеми, вероятно, не присоединится к "Ювентусу".

По словам Фабрицио Романо, переход игрока в туринский клуб этим летом маловероятен. "Боруссия" не планирует отпускать Адейеми, поскольку футболист есть в планах нового главного тренера Нури Шахина на следующий сезон.

Известно, что "Ювентус" вел переговоры с Каримом и даже договорился о пятилетнем контракте. Однако официального предложения туринский клуб так и не сделал.

Читайте такжеОкончательное решение Довбика и побоище в Белграде. Главные новости за 31 июля
По теме
yellow-arrow
Нойер - о слухах про переход де Лигта в МЮ: Это настоящий защитник, но решения принимает клуб
yellow-arrow
Лейпциг не примет и второе предложение по Ольмо от Барселоны - Sport
yellow-arrow
Битва четвёртых команд АПЛ и Бундеслиги. Лейпциг - Астон Вилла 2:0. Видеообзор спарринга
Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин Ювентус (Турин) Карим Адейеми
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости