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Звезда Байера высказалась о своем будущем в команде
Футболист ответил на вопросы журналистов
Фото: Getty Images
Полузащитник "Байера" Флориан Виртц ответил на вопрос журналиста о своем будущем в клубе.
"У меня нет плана, я не имею никаких идей. Я очень рад, что могу снова играть в футбол после летнего перерыва. Прежде всего, я стараюсь достичь своих целей с командой. А дальше увидим, что произойдет - но у меня нет конкретного плана".
Виртц на чемпионате Европы-2024 сыграл 5 матчей, забил 2 гола. Футболист на клубном уровне за сезон 2023/24 провел 49 поединков, в которых забил 18 голов и отдал 20 ассистов.
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