Звезда Байера высказалась о своем будущем в команде

Полузащитник "Байера" Флориан Виртц ответил на вопрос журналиста о своем будущем в клубе.

"У меня нет плана, я не имею никаких идей. Я очень рад, что могу снова играть в футбол после летнего перерыва. Прежде всего, я стараюсь достичь своих целей с командой. А дальше увидим, что произойдет - но у меня нет конкретного плана".