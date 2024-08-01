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Звезда Байера высказалась о своем будущем в команде

Германия
Обновлено

Футболист ответил на вопросы журналистов

Звезда Байера высказалась о своем будущем в команде

Фото: Getty Images

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Полузащитник "Байера" Флориан Виртц ответил на вопрос журналиста о своем будущем в клубе.

"У меня нет плана, я не имею никаких идей. Я очень рад, что могу снова играть в футбол после летнего перерыва. Прежде всего, я стараюсь достичь своих целей с командой. А дальше увидим, что произойдет - но у меня нет конкретного плана".

Виртц на чемпионате Европы-2024 сыграл 5 матчей, забил 2 гола. Футболист на клубном уровне за сезон 2023/24 провел 49 поединков, в которых забил 18 голов и отдал 20 ассистов.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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