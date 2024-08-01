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Команда Фабрегаса подписала перспективного хавбека из Фортуны Дюссельдорф

Германия
Обновлено

Но Комо держит детали договора в тайне

Команда Фабрегаса подписала перспективного хавбека из Фортуны Дюссельдорф

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФК "Комо" подписал контракт с перспективным немецким полузащитником Янником Энгельгардтом.

Пока клуб Серии А не сообщает деталей сделки, но итальянские СМИ пишут, что 23-летний игрок переходит из дюссельдорфской "Фортуны" за сумму около 8 миллионов евро.

Янник в прошлом сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Фортуна (Дюссельдорф)
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1 голосов
Источник:
Сomo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
01.08.2024 в 22:14
Откуда у Комо столько бабла??
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
01.08.2024 в 22:14
Откуда у Комо столько бабла??
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
01.08.2024 в 22:18
Їб алися гуси догори ногами -- з"явилися діти з довгими носами ! От не треба цими носами лізти в чужий гаманець ! Рахуйте своє !
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0
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oda1979 (Запорожье)
01.08.2024 в 22:25
Квашня прокисшая, вытащил и пробку из задницы. Тебя пучит
 
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Andrumas (Düsseldorf)
01.08.2024 в 21:54
Удачи ему в Италии, хороший футболист
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