Команда Фабрегаса подписала перспективного хавбека из Фортуны Дюссельдорф

ФК "Комо" подписал контракт с перспективным немецким полузащитником Янником Энгельгардтом.

Пока клуб Серии А не сообщает деталей сделки, но итальянские СМИ пишут, что 23-летний игрок переходит из дюссельдорфской "Фортуны" за сумму около 8 миллионов евро.

Como 1907 completed the signing of defensive midfielder Yannik Engelhardt from @f95 on a three year contract.



The 23 year old is a former German youth national team player with 10 caps under his belt. pic.twitter.com/jJ4uecVh5s