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Команда Фабрегаса подписала перспективного хавбека из Фортуны Дюссельдорф
Но Комо держит детали договора в тайне
Getty Images/Global Images Ukraine
ФК "Комо" подписал контракт с перспективным немецким полузащитником Янником Энгельгардтом.
Пока клуб Серии А не сообщает деталей сделки, но итальянские СМИ пишут, что 23-летний игрок переходит из дюссельдорфской "Фортуны" за сумму около 8 миллионов евро.
Como 1907 completed the signing of defensive midfielder Yannik Engelhardt from @f95 on a three year contract.— Como1907 (@Como_1907) August 1, 2024
The 23 year old is a former German youth national team player with 10 caps under his belt. pic.twitter.com/jJ4uecVh5s
Янник в прошлом сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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