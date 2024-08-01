Спортивный директор РБ Лейпциг - о трансфере Ольмо в Барселону: Мы очень его ценим

После того, как переговоры по трансферу Нико Уильямса зашли в тупик, "Барселона" переключила свое внимание на Дани Ольмо из "РБ Лейпциг".

Но клуб футболиста не спешит отпускать своего лидера. Спортивный директор команды Рувен Шродер заявил:

"Дани очень ценен для нас - как игрок и как личность. На сегодня мы ожидаем, что Ольмо вернется к нам после своего евро-отпуска. Все остальное пока что остается под вопросом".

По информации СМИ, немецкий клуб требует за Ольмо 60 миллионов евро авансом. "Барселона" пока что не готова выложить такую сумму, поэтому будущее испанца остается неопределенным.