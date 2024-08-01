  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Спортивный директор РБ Лейпциг - о трансфере Ольмо в Барселону: Мы очень его ценим
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный директор РБ Лейпциг - о трансфере Ольмо в Барселону: Мы очень его ценим

Германия
Обновлено

Но будущее футболиста остается неопределенным

Спортивный директор РБ Лейпциг - о трансфере Ольмо в Барселону: Мы очень его ценим

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После того, как переговоры по трансферу Нико Уильямса зашли в тупик, "Барселона" переключила свое внимание на Дани Ольмо из "РБ Лейпциг".

Но клуб футболиста не спешит отпускать своего лидера. Спортивный директор команды Рувен Шродер заявил:

"Дани очень ценен для нас - как игрок и как личность. На сегодня мы ожидаем, что Ольмо вернется к нам после своего евро-отпуска. Все остальное пока что остается под вопросом".

По информации СМИ, немецкий клуб требует за Ольмо 60 миллионов евро авансом. "Барселона" пока что не готова выложить такую сумму, поэтому будущее испанца остается неопределенным.

Читайте такжеЛейпциг не примет и второе предложение по Ольмо от Барселоны - Sport
По теме
yellow-arrow
Звезда Байера высказалась о своем будущем в команде
yellow-arrow
Команда Фабрегаса подписала перспективного хавбека из Фортуны Дюссельдорф
yellow-arrow
Трансфер вингера Боруссии Д в топ-клуб Италии под угрозой срыва
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо Нико Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости