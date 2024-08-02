Штутгарт интересуется нападающим Аталанты

"Штутгарт" прочесывает рынок нападающих, поскольку команду уже покинул Серу Гирасси. Кроме того, клубу может не удастся договориться о подписании Дениза Ундава, поэтому ему нужно усилить атакующую зону.

Сообщается, что "Штутгарт" заинтересован в услугах Эль-Биляля Туре из "Аталанты". Малиец чаще всего появлялся на поле со скамейки запасных, поэтому игрок может рассмотреть такое предложение. По данным transfermarkt, стоимость форварда составляет 20 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Эль-Биляль Туре провел 17 матчей, где он отметился 3 голами и результативной передачей.