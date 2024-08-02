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Экс-футболист клубов Бундеслиги объявил о победе над раком

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Экс-футболист клубов Бундеслиги объявил о победе над раком

Getty Images/Global Images Ukraine

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30-летний нидерландский вингер Жан-Поль Боэтьюс сообщил о том, что поборол онкологическое заболевание.

Напомним, игрок впервые услышал этот диагноз в августе 2022 году, когда у него обнаружили опухоль яичка. Вскоре Боэтьюс возобновил карьеру, однако по окончании сезона 2022/23 ему пришлось приостановиться с футболом.

"Могу наконец сказать, что я в порядке. Я получил хорошие новости из больницы 15 дней назад.

Я готов! Я в хорошей форме и хочу играть снова", - приводит слова Жан-Поля De Oranjezomer.

Боэтьюс известен своими выступлениями за "Герту", "Майнц", "Фейенорд", "Генк" и "Базель".

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Герта (Берлин) Бундеслига Майнц Жан-Поль Боэтиюс
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Источник:
fcupdate
Опубликовал: Александр Бураков
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