Экс-футболист клубов Бундеслиги объявил о победе над раком

30-летний нидерландский вингер Жан-Поль Боэтьюс сообщил о том, что поборол онкологическое заболевание.

Напомним, игрок впервые услышал этот диагноз в августе 2022 году, когда у него обнаружили опухоль яичка. Вскоре Боэтьюс возобновил карьеру, однако по окончании сезона 2022/23 ему пришлось приостановиться с футболом.

"Могу наконец сказать, что я в порядке. Я получил хорошие новости из больницы 15 дней назад.

Я готов! Я в хорошей форме и хочу играть снова", - приводит слова Жан-Поля De Oranjezomer.