Компани: Бавария сделает все возможное, чтобы выступить лучше в этом сезоне

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани заявил о планах добиться больших успехов по сравнению с прошлым сезоном, когда мюнхенцев возглавлял Томас Тухель.

"Мы сделаем все возможное, чтобы выступить лучше в этом сезоне. Я ожидаю от всех того же отношения к делу, которое сейчас можно увидеть на тренировках. Надеюсь, мы увидим это и в следующих нескольких играх и, прежде всего, в первом официальном матче в Кубке Германии", - цитирует бельгийца Bayern&Germany.