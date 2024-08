Компани: Бавария сделает все возможное, чтобы выступить лучше в этом сезоне

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани заявил о планах добиться больших успехов по сравнению с прошлым сезоном, когда мюнхенцев возглавлял Томас Тухель.

16 августа "Бавария" сыграет против "Ульма 1846" в рамках 1/32 финала Кубка Германии.



По итогам прошлого сезона мюнхенский клуб занял третье место в Бундеслиге.

Kompany on last season: "We're going to give everything to do better this season. I expect a reaction from everyone, which can already be seen in training. I hope we also see that in the next few games, and above all from the first competitive game in the cup."