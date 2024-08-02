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Компани: Бавария сделает все возможное, чтобы выступить лучше в этом сезоне
Специалист назвал одну из целей
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани заявил о планах добиться больших успехов по сравнению с прошлым сезоном, когда мюнхенцев возглавлял Томас Тухель.
"Мы сделаем все возможное, чтобы выступить лучше в этом сезоне. Я ожидаю от всех того же отношения к делу, которое сейчас можно увидеть на тренировках. Надеюсь, мы увидим это и в следующих нескольких играх и, прежде всего, в первом официальном матче в Кубке Германии", - цитирует бельгийца Bayern&Germany.
16 августа "Бавария" сыграет против "Ульма 1846" в рамках 1/32 финала Кубка Германии.
По итогам прошлого сезона мюнхенский клуб занял третье место в Бундеслиге.
Kompany on last season: "We're going to give everything to do better this season. I expect a reaction from everyone, which can already be seen in training. I hope we also see that in the next few games, and above all from the first competitive game in the cup." pic.twitter.com/WJXFtuSGU8— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 2, 2024
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