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Компани: Бавария сделает все возможное, чтобы выступить лучше в этом сезоне

Германия

Специалист назвал одну из целей

Компани: Бавария сделает все возможное, чтобы выступить лучше в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани заявил о планах добиться больших успехов по сравнению с прошлым сезоном, когда мюнхенцев возглавлял Томас Тухель.

"Мы сделаем все возможное, чтобы выступить лучше в этом сезоне. Я ожидаю от всех того же отношения к делу, которое сейчас можно увидеть на тренировках. Надеюсь, мы увидим это и в следующих нескольких играх и, прежде всего, в первом официальном матче в Кубке Германии", - цитирует бельгийца Bayern&Germany.

16 августа "Бавария" сыграет против "Ульма 1846" в рамках 1/32 финала Кубка Германии.

По итогам прошлого сезона мюнхенский клуб занял третье место в Бундеслиге.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен)
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Опубликовал: Александр Бураков
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