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Боруссія Д підписала колишнього одноклубника Довбика і Циганкова

Германия
Обновлено

Підсилення оборони

Боруссія Д підписала колишнього одноклубника Довбика і Циганкова

Фото: ФК Боруссія Д

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"Боруссия" Дортмунд на своем официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Манчестер Сити" Яна Коуто.

"Шмели" оформили аренду оборонца сроком на один год. В соглашении прописаны условия, при которых будет применена опция выкупа футболиста.

Вчера, в пятницу, Коуто прибыл в Цюрих рейсом из Сан-Паулу. Впоследствии приехал в швейцарский Бад-Рагац, где сейчас базируется "Боруссия". Там он прошел медосмотр.

Сегодня Ян уже принял участие в открытой тренировке команды.

Фабрицио Романо сообщает, что "Манчестер Сити" получит 25 миллионов + пять миллионов евро выплаты за футболиста.

В предыдущем сезоне Коуто выступал в аренде в составе "Жироны". На его счету два гола и 10 ассистов в 39 матчах в прошлой кампании.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Жирона
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Источник:
Офіційний сайт Боруссії Д
Опубликовал: Максим Кучер
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