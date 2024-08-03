Боруссія Д підписала колишнього одноклубника Довбика і Циганкова

"Боруссия" Дортмунд на своем официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Манчестер Сити" Яна Коуто.

"Шмели" оформили аренду оборонца сроком на один год. В соглашении прописаны условия, при которых будет применена опция выкупа футболиста.

Вчера, в пятницу, Коуто прибыл в Цюрих рейсом из Сан-Паулу. Впоследствии приехал в швейцарский Бад-Рагац, где сейчас базируется "Боруссия". Там он прошел медосмотр.

Сегодня Ян уже принял участие в открытой тренировке команды.

‼️ Das erste Training von Yan Couto jetzt live im Stream verfolgen! ⚽️



???? https://t.co/dhlLlgfJKz#BVBadRagaz pic.twitter.com/N7WNrRwfnb — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2024

Фабрицио Романо сообщает, что "Манчестер Сити" получит 25 миллионов + пять миллионов евро выплаты за футболиста.

В предыдущем сезоне Коуто выступал в аренде в составе "Жироны". На его счету два гола и 10 ассистов в 39 матчах в прошлой кампании.