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Боруссия Д подписала бывшего одноклубника Довбика и Цыганкова
Усиление обороны
Фото: ФК Боруссія Д
"Боруссия" Дортмунд на своем официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Манчестер Сити" Яна Коуто.
"Шмели" оформили аренду оборонца сроком на один год. В соглашении прописаны условия, при которых будет применена опция выкупа футболиста.
Вчера, в пятницу, Коуто прибыл в Цюрих рейсом из Сан-Паулу. Впоследствии приехал в швейцарский Бад-Рагац, где сейчас базируется "Боруссия". Там он прошел медосмотр.
Сегодня Ян уже принял участие в открытой тренировке команды.
‼️ Das erste Training von Yan Couto jetzt live im Stream verfolgen! ⚽️— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2024
???? https://t.co/dhlLlgfJKz#BVBadRagaz pic.twitter.com/N7WNrRwfnb
Фабрицио Романо сообщает, что "Манчестер Сити" получит 25 миллионов + пять миллионов евро выплаты за футболиста.
В предыдущем сезоне Коуто выступал в аренде в составе "Жироны". На его счету два гола и 10 ассистов в 39 матчах в прошлой кампании.
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