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Решено окончательно: Хави Симонс останется в РБ Лейпциг
Стороны пожали руки
Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский полузащитник ПСЖ Хави Симонс выбрал свой вектор развития карьеры. Футболист будет выступать за РБ "Лейпциг".
Фабрицио Романо сообщает, что стороны достигли соглашения. В начале следующей недели Симонс пройдет медосмотр.
За последние часы Хави сообщил "Баварию", что он выбрал "Лейпциг". Кроме предложения мюнхенцев, полузащитник также отклонил обращение клубов АПЛ.
Симонс присоединится к "быкам" на правах аренды. В сделке не будет опции о выкупе футболиста немецким клубом.
Прошлый сезон Хави также провел в аренде в “Лейпциге”. На его счету 10 голов и 15 ассистов в 43 матчах за команду.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 80 млн. евро. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2027 года.
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