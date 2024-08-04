Решено окончательно: Хави Симонс останется в РБ Лейпциг

Нидерландский полузащитник ПСЖ Хави Симонс выбрал свой вектор развития карьеры. Футболист будет выступать за РБ "Лейпциг".

Фабрицио Романо сообщает, что стороны достигли соглашения. В начале следующей недели Симонс пройдет медосмотр.

За последние часы Хави сообщил "Баварию", что он выбрал "Лейпциг". Кроме предложения мюнхенцев, полузащитник также отклонил обращение клубов АПЛ.

Симонс присоединится к "быкам" на правах аренды. В сделке не будет опции о выкупе футболиста немецким клубом.

Прошлый сезон Хави также провел в аренде в “Лейпциге”. На его счету 10 голов и 15 ассистов в 43 матчах за команду.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 80 млн. евро. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2027 года.