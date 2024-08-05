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Вингер дортмундской Боруссии опроверг слухи о переходе в Ювентус

Германия

Я счастлив здесь (с)

Вингер дортмундской Боруссии опроверг слухи о переходе в Ювентус

Фото: BVB

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Вингер дортмундской "Боруссии" Карим Адейеми опроверг слухи о переходе в туринский "Ювентус".

"Я счастлив здесь и мне нравится играть в "Боруссии" Дортмунд. Для меня всегда было ясно, что я хочу выступать за этот клуб, мой план не изменился".

Добавим, что в прошлом сезоне Адейеми провел 34 матча, где отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

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Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Карим Адейеми Ювентус
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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