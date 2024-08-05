  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. РБ Лейпциг нашел замену Ольмо в составе сборной Франции
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

РБ Лейпциг нашел замену Ольмо в составе сборной Франции

Германия

Немецкий клуб уже начал переговоры

РБ Лейпциг нашел замену Ольмо в составе сборной Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "РБ Лейпциг" Дани Ольмо близок к переходу в "Барселону", поэтому "быки" ищут ему замену.

По словам Флориана Плеттенберга, немецкий клуб заинтересовался полузащитником "Лиона" Райаном Шерки. "РБ Лейпцигом" уже начал переговоры с 20-летним французом.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Райана в 25 миллионов евро.

Читайте такжеСпортивный директор РБ Лейпциг - о трансфере Ольмо в Барселону: Мы очень его ценим
По теме
yellow-arrow
Вингер дортмундской Боруссии опроверг слухи о переходе в Ювентус
yellow-arrow
Лейпциг объявил о продлении аренды Хави Симонса
yellow-arrow
Решено окончательно: Хави Симонс останется в РБ Лейпциг
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости