Германия
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РБ Лейпциг нашел замену Ольмо в составе сборной Франции
Немецкий клуб уже начал переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "РБ Лейпциг" Дани Ольмо близок к переходу в "Барселону", поэтому "быки" ищут ему замену.
По словам Флориана Плеттенберга, немецкий клуб заинтересовался полузащитником "Лиона" Райаном Шерки. "РБ Лейпцигом" уже начал переговоры с 20-летним французом.
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Райана в 25 миллионов евро.
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