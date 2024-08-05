Директор Баварии прокомментировал слухи о возможном переходе ключевого защитника команды в Манчестер Юнайтед

Директор "Баварии" Макс Эберль прокомментировал слухи о возможном переходе Маттейса де Лигта в "Манчестер Юнайтед".

"Я подробнее расскажу, когда придет время. Пока что до этого еще далеко. Маттейс очень хорошо играл здесь в течение двух лет, и именно поэтому он нравится многим болельщикам. Де Лигт все еще игрок "Баварии". И пока он им является, он получит от нас всю необходимую поддержку".