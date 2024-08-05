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Директор Баварии прокомментировал слухи о возможном переходе ключевого защитника команды в Манчестер Юнайтед
Я подробнее расскажу, когда придет время (с)
Бавария
Директор "Баварии" Макс Эберль прокомментировал слухи о возможном переходе Маттейса де Лигта в "Манчестер Юнайтед".
"Я подробнее расскажу, когда придет время. Пока что до этого еще далеко. Маттейс очень хорошо играл здесь в течение двух лет, и именно поэтому он нравится многим болельщикам. Де Лигт все еще игрок "Баварии". И пока он им является, он получит от нас всю необходимую поддержку".
Напомним, в прошлом сезоне Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 65 миллионов евро.
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