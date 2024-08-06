Хоффенхайм подписал игрока сборной Австрии Александра Прасса

Недавно в товарищеском поединке между "Хоффенхаймом" и "Норвичем" серьезную травму получил левый защитник "крестьян" Давид Юрасек. Чех выбыл на длительный срок и немецкий клуб был вынужден срочно искать замену травмированному игроку на трансферном рынке. В итоге "Хоффенхайм" приобрел у "Штурм Граца" 23-летнего Александра Прасса. Австриец является универсальным игроком, который может сыграть как в полузащите, так и на позиции левого защитника. "Хоффенхайм" подписал с новичком долгосрочное соглашение.

"Я знаю Алекса еще со времен моего руководства молодежной академией "РБ Зальцбург" и имел возможность сопровождать его во время выступлений в "Лиферинге". Он очень интересный игрок, который, несмотря на свой молодой возраст, уже приобрел большой опыт как на национальном, так и на международном уровне. Алекс - динамичный игрок с левой ногой, которого Ральф Рангник использовал в сборной Австрии в течение последних нескольких месяцев, в том числе на чемпионате Европы в Германии, где он играл на позиции левого защитника. Мы также видим его самые сильные стороны на этой позиции и хотим продолжать развивать его на этой позиции. После серьезной травмы Давида Юрасека мы должны были отреагировать и сейчас оптимально заполнили этот пробел в составе Алексом. У него очень хороший характер, он чрезвычайно амбициозен, трудолюбив и хочет развиваться дальше. Мы полностью убеждены, что Алекс - игрок, который немедленно усилит нашу команду благодаря своему менталитету и динамизму. Кроме того, он прекрасно подходит команде, клубу и окружению", - заявил и.о. спортивного директора "Хоффенхайма" Франк Крамер.

Добавим, что в прошлом сезоне Александер Прасс провел 47 матчей, где отметился 9 голами и 9 ассистами.