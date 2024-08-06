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Алонсо: Того уровня, на котором Байер выступал в прошлом сезоне, вероятно, будет недостаточно

Германия

Отпетый максималист

Алонсо: Того уровня, на котором Байер выступал в прошлом сезоне, вероятно, будет недостаточно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо оценил шансы своей команды на вторую подряд победу в чемпионате Германии.

"Не думаю, что имеет смысл говорить о том, что произойдет в мае. Важно то, что произойдет в августе. Потому что чем лучше мы начнем, тем лучше, возможно, закончим в мае. Того уровня, на котором мы выступали в прошлом сезоне, вероятно, будет недостаточно. Нам нужно развиваться и становиться лучше", - приводит слова испанца официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, по итогам сезона 2023/24 "Байер" финишировал на первом месте национального первенства, не проиграв ни одного матча и добыв 90 очков.

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Хаби Алонсо Бундеслига Байер (Леверкузен)
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Источник:
bundesliga
Опубликовал: Александр Бураков
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