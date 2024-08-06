Алонсо: Того уровня, на котором Байер выступал в прошлом сезоне, вероятно, будет недостаточно

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо оценил шансы своей команды на вторую подряд победу в чемпионате Германии.

"Не думаю, что имеет смысл говорить о том, что произойдет в мае. Важно то, что произойдет в августе. Потому что чем лучше мы начнем, тем лучше, возможно, закончим в мае. Того уровня, на котором мы выступали в прошлом сезоне, вероятно, будет недостаточно. Нам нужно развиваться и становиться лучше", - приводит слова испанца официальный сайт Бундеслиги.