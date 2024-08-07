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Франкфуртский Айнтрахт близок к подписанию защитника ПАОКа
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Айнтрахта" Вильям Пачо уже совсем скоро сменит клубную прописку и перейдет в "ПСЖ". Франкфуртский клуб уже нашел замену эквадорцу.
Сообщается, что "Айнтрахт" близок к подписанию игрока "ПАОКа" Константиноса Кулиеракиса. Трансферная стоимость центрального защитника составляет около 10 млн евро, хотя некоторые детали еще нуждаются в уточнении.
Добавим, что в прошлом сезоне Константинос Кулиеракис провел 37 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.
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