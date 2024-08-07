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Боруссия Дортмунд представила третий комплект формы на следующий сезон
Светло-серый цвет
Getty Images / Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" презентовала третий комплект игровой формы на сезон-2024/2025.
Технический спонсор команды - хостинговая немецкая компания 1&1 Ionos.
В прошлом сезоне "Боруссия" Дортмунд финишировала на пятом месте в Бундеслиге и дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому "Реалу" со счётом 0:2.
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❔Auf einer Skala von 1-10…⬇️ pic.twitter.com/Z7PmxfUfpI— Borussia Dortmund (@BVB) August 7, 2024
⚪️????????⚪️ pic.twitter.com/DaSjjxxVKO— Borussia Dortmund (@BVB) August 7, 2024
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Источник:BVB
Опубликовал: Александр Бураков
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