После длительных переговоров "Штутгарту" удалось договориться с "Брайтоном" о переходе форварда Дениза Ундава.

Как сообщает издание Кіскег, клубы между собой уже согласовали детали контракта, "Штутгарт" подпишет футболиста за 30 миллионов евро.

Напомним, что 28-летний Ундав провел прошлый сезон в аренде у "Штутгарта", и успел за это время забить 19 голов и отдать 10 результативных передач в 33 сыгранных матчах во всех турнирах.