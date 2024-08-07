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Штутгарту удалось договориться с Брайтоном о переходе форварда

Германия
Обновлено

Немецкий клуб заплатит 30 миллионов евро

Штутгарту удалось договориться с Брайтоном о переходе форварда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После длительных переговоров "Штутгарту" удалось договориться с "Брайтоном" о переходе форварда Дениза Ундава.

Как сообщает издание Кіскег, клубы между собой уже согласовали детали контракта, "Штутгарт" подпишет футболиста за 30 миллионов евро.

Напомним, что 28-летний Ундав провел прошлый сезон в аренде у "Штутгарта", и успел за это время забить 19 голов и отдать 10 результативных передач в 33 сыгранных матчах во всех турнирах.

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Брайтон энд Хоув Альбион Штутгарт
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Источник:
Кіскег
Опубликовал: Екатерина Власова
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