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Штутгарту удалось договориться с Брайтоном о переходе форварда
Немецкий клуб заплатит 30 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
После длительных переговоров "Штутгарту" удалось договориться с "Брайтоном" о переходе форварда Дениза Ундава.
Как сообщает издание Кіскег, клубы между собой уже согласовали детали контракта, "Штутгарт" подпишет футболиста за 30 миллионов евро.
Напомним, что 28-летний Ундав провел прошлый сезон в аренде у "Штутгарта", и успел за это время забить 19 голов и отдать 10 результативных передач в 33 сыгранных матчах во всех турнирах.
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Источник:Кіскег
Опубликовал: Екатерина Власова
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