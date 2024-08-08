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Мариус Вольф подписал контракт с Аугсбургом

Германия
Обновлено

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Мариус Вольф подписал контракт с Аугсбургом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно Мариус Вольф прекратил сотрудничество с дортмундской "Боруссией". Впрочем, правый защитник недолго находился в поиске новой команды. В новом сезоне 29-летний игрок будет защищать цвета "Аугсбурга". Контракт немца рассчитан с новым клубом на три года.

"Я рад, что мое время в Бундеслиге теперь продолжится в "Аугсбурге" после того, как я покинул Дортмунд. Я познакомился с "FCA" как с амбициозным клубом, который готов отдать все на поле. Это мне очень подходит, потому что я хочу сделать все возможное со своим стилем игры, чтобы помочь команде как можно лучше", - заявил Мариус Вольф после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне игрок провел 31 матч и отметился 2 ассистами.

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Боруссия (Дортмунд) Аугсбург Мариус Вольф
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Источник:
Аугсбург
Опубликовал: Александр Гресь
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