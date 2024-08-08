Мариус Вольф подписал контракт с Аугсбургом

Недавно Мариус Вольф прекратил сотрудничество с дортмундской "Боруссией". Впрочем, правый защитник недолго находился в поиске новой команды. В новом сезоне 29-летний игрок будет защищать цвета "Аугсбурга". Контракт немца рассчитан с новым клубом на три года.

"Я рад, что мое время в Бундеслиге теперь продолжится в "Аугсбурге" после того, как я покинул Дортмунд. Я познакомился с "FCA" как с амбициозным клубом, который готов отдать все на поле. Это мне очень подходит, потому что я хочу сделать все возможное со своим стилем игры, чтобы помочь команде как можно лучше", - заявил Мариус Вольф после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне игрок провел 31 матч и отметился 2 ассистами.