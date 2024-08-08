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Бавария решила продать Дэвиса уже этим летом - AS
Бесплатно латераля мюнхенцы отпускать не хотят
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" определилась с будущим левого защитника Альфонсо Дэвиса.
Как сообщает Diario AS, мюнхенский клуб намерен продать канадского футболиста в текущее трансферное окно.
"Бавария" предпринимала попытки договориться с Дэвисом о продлении контракта, который истекает в 2025 году, но в конечном итоге "красную машину" не удовлетворили финансовые запросы игрока.
Отмечается, что за трансфер Альфонсо "Бавария" собирается выручить 50 миллионов евро, но при наихудших раскладах может осуществить продажу за 30 млн. евро.
Ранее главным претендентом на подписание Дэвиса считался "Реал". Правда, речь шла о том, что в Мадрид канадец переедет летом 2025 года на правах свободного агента.
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