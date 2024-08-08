  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария решила продать Дэвиса уже этим летом - AS
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария решила продать Дэвиса уже этим летом - AS

Германия

Бесплатно латераля мюнхенцы отпускать не хотят

Бавария решила продать Дэвиса уже этим летом - AS

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" определилась с будущим левого защитника Альфонсо Дэвиса.

Как сообщает Diario AS, мюнхенский клуб намерен продать канадского футболиста в текущее трансферное окно.

"Бавария" предпринимала попытки договориться с Дэвисом о продлении контракта, который истекает в 2025 году, но в конечном итоге "красную машину" не удовлетворили финансовые запросы игрока.

Отмечается, что за трансфер Альфонсо "Бавария" собирается выручить 50 миллионов евро, но при наихудших раскладах может осуществить продажу за 30 млн. евро.

Ранее главным претендентом на подписание Дэвиса считался "Реал". Правда, речь шла о том, что в Мадрид канадец переедет летом 2025 года на правах свободного агента.

По теме
yellow-arrow
Экс-хавбек Ливерпуля Кейта покинет Вердер до конца трансферного окна
yellow-arrow
Мариус Вольф подписал контракт с Аугсбургом
yellow-arrow
Вингер Баварии может перебраться в Барселону
Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости