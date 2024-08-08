Экс-хавбек Ливерпуля Кейта покинет Вердер до конца трансферного окна

"Вердер" не намерен продолжать сотрудничество с 29-летним полузащитником Наби Кейта. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

"Это был очень открытый разговор, в ходе которого мы совместно пришли к решению, что это наиболее разумный подход в сложившейся ситуации. С одной стороны, мы хотим полностью сконцентрироваться на оставшейся части предсезонной подготовки и начале сезона. С другой стороны, Наби тоже давно об этом думал.

Поскольку его спортивная ситуация больше не изменилась, он хотел бы поискать новые вызовы. Вместе с его агентом мы хотим разобраться с этим как можно быстрее", — сказал управляющий директор "музыкантов" Клеменс Фриц.