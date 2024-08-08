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Экс-хавбек Ливерпуля Кейта покинет Вердер до конца трансферного окна
Трансфер можно назвать провальным
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вердер" не намерен продолжать сотрудничество с 29-летним полузащитником Наби Кейта. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.
"Это был очень открытый разговор, в ходе которого мы совместно пришли к решению, что это наиболее разумный подход в сложившейся ситуации. С одной стороны, мы хотим полностью сконцентрироваться на оставшейся части предсезонной подготовки и начале сезона. С другой стороны, Наби тоже давно об этом думал.
Поскольку его спортивная ситуация больше не изменилась, он хотел бы поискать новые вызовы. Вместе с его агентом мы хотим разобраться с этим как можно быстрее", — сказал управляющий директор "музыкантов" Клеменс Фриц.
Напомним, Кейта перешёл в "Вердер" летом 2023 года из "Ливерпуля". За это время гвинеец принял участие лишь в 5 матчах Бундеслиги, а в апреле получил дисквалификацию до конца сезона за отказ ехать на игру с "Байером" из-за непопадания в заявку.
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