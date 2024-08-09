Центрбеку Баварии грозит три года тюрьмы из-за побега с места ДТП - Bild

Полиция Мюнхена расследует дело Маттейса де Лигта по подозрению в побеге с места ДТП. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 8 августа защитник "Баварии" врезался в припаркованный автомобиль недалеко от тренировочной базы клуба.

Согласно отчету, свидетель видел, как авария произошла в 10 утра, в этот момент он вызвал полицию. Видел ли он самого де Лигта на месте происшествия - неизвестно. Однако, полиции дали важную улику — в то время нидерландец ехал на тренировку на Audi Q8 E-tron.

Отчет скуден на подробности, поскольку мюнхенская полиция не захотела комментировать расследование по соображениям защиты данных. "Бавария" и сам де Лигт также не прокомментировали инцидент. На данный момент стражи закона продолжают расследование.

Согласно Параграфу 142 Уголовного кодекса Германии (StGB), побег с места аварии (даже если вы задели авто на стоянке) будет считаться наездом на человека и будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет или денежным штрафом.

Ранее интерес к услугам Маттейса проявлял "Манчестер Юнайтед".