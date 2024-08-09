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Центрбеку Баварии грозит три года тюрьмы из-за побега с места ДТП - Bild
Неприятная история
Getty Images/Global Images Ukraine
Полиция Мюнхена расследует дело Маттейса де Лигта по подозрению в побеге с места ДТП. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, 8 августа защитник "Баварии" врезался в припаркованный автомобиль недалеко от тренировочной базы клуба.
Согласно отчету, свидетель видел, как авария произошла в 10 утра, в этот момент он вызвал полицию. Видел ли он самого де Лигта на месте происшествия - неизвестно. Однако, полиции дали важную улику — в то время нидерландец ехал на тренировку на Audi Q8 E-tron.
Отчет скуден на подробности, поскольку мюнхенская полиция не захотела комментировать расследование по соображениям защиты данных. "Бавария" и сам де Лигт также не прокомментировали инцидент. На данный момент стражи закона продолжают расследование.
Согласно Параграфу 142 Уголовного кодекса Германии (StGB), побег с места аварии (даже если вы задели авто на стоянке) будет считаться наездом на человека и будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет или денежным штрафом.
Ранее интерес к услугам Маттейса проявлял "Манчестер Юнайтед".
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