  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Центрбеку Баварии грозит три года тюрьмы из-за побега с места ДТП - Bild
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центрбеку Баварии грозит три года тюрьмы из-за побега с места ДТП - Bild

Германия

Неприятная история

Центрбеку Баварии грозит три года тюрьмы из-за побега с места ДТП - Bild

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полиция Мюнхена расследует дело Маттейса де Лигта по подозрению в побеге с места ДТП. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 8 августа защитник "Баварии" врезался в припаркованный автомобиль недалеко от тренировочной базы клуба.

Согласно отчету, свидетель видел, как авария произошла в 10 утра, в этот момент он вызвал полицию. Видел ли он самого де Лигта на месте происшествия - неизвестно. Однако, полиции дали важную улику — в то время нидерландец ехал на тренировку на Audi Q8 E-tron.

Отчет скуден на подробности, поскольку мюнхенская полиция не захотела комментировать расследование по соображениям защиты данных. "Бавария" и сам де Лигт также не прокомментировали инцидент. На данный момент стражи закона продолжают расследование.

Согласно Параграфу 142 Уголовного кодекса Германии (StGB), побег с места аварии (даже если вы задели авто на стоянке) будет считаться наездом на человека и будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет или денежным штрафом.

Ранее интерес к услугам Маттейса проявлял "Манчестер Юнайтед".

По теме
yellow-arrow
Середняк Ла Лиги арендовал вингера Баварии
yellow-arrow
Экс-хавбек Ливерпуля Кейта покинет Вердер до конца трансферного окна
yellow-arrow
Бавария решила продать Дэвиса уже этим летом - AS
Бавария (Мюнхен) ДТП тюрьма Матейс де Лигт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BFW
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости