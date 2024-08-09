  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Денис Ундав перешел в Штутгарт на постоянной основе
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Ундав перешел в Штутгарт на постоянной основе

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Денис Ундав перешел в Штутгарт на постоянной основе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сага вокруг немецкого нападающего Дениса Ундава завершилась. 28-летний игрок будет играть в "Штутгарте" на постоянной основе. Немецкий клуб заплатил "Брайтону" 26 млн фунтов стерлингов плюс англичане могут получить дополнительные бонусы в размере 4 млн. Контракт игрока со "Штутгартом" рассчитан до конца июня 2027 года.

"Это всегда было моим желанием остаться в "Штутгарте". Это отличное ощущение, что ожидание наконец закончилось и я вернулся сюда. Я с нетерпением жду команду, я с нетерпением жду клуб и я с нетерпением жду болельщиков", - заявил Денис Ундав после перехода.

Напомним, что немецкий форвард прошлый сезон провел в аренде у "швабов". Тогда он отметился 19 голами и 10 ассистами в 33 матчах.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ подписал защитника Айнтрахта
yellow-arrow
Дани Ольмо попрощался с Лейпцигом перед уходом в Барселону
yellow-arrow
Середняк Ла Лиги арендовал вингера Баварии
Брайтон энд Хоув Альбион Штутгарт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости