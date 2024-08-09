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Денис Ундав перешел в Штутгарт на постоянной основе
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сага вокруг немецкого нападающего Дениса Ундава завершилась. 28-летний игрок будет играть в "Штутгарте" на постоянной основе. Немецкий клуб заплатил "Брайтону" 26 млн фунтов стерлингов плюс англичане могут получить дополнительные бонусы в размере 4 млн. Контракт игрока со "Штутгартом" рассчитан до конца июня 2027 года.
"Это всегда было моим желанием остаться в "Штутгарте". Это отличное ощущение, что ожидание наконец закончилось и я вернулся сюда. Я с нетерпением жду команду, я с нетерпением жду клуб и я с нетерпением жду болельщиков", - заявил Денис Ундав после перехода.
Напомним, что немецкий форвард прошлый сезон провел в аренде у "швабов". Тогда он отметился 19 голами и 10 ассистами в 33 матчах.
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