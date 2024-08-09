Денис Ундав перешел в Штутгарт на постоянной основе

Сага вокруг немецкого нападающего Дениса Ундава завершилась. 28-летний игрок будет играть в "Штутгарте" на постоянной основе. Немецкий клуб заплатил "Брайтону" 26 млн фунтов стерлингов плюс англичане могут получить дополнительные бонусы в размере 4 млн. Контракт игрока со "Штутгартом" рассчитан до конца июня 2027 года.

"Это всегда было моим желанием остаться в "Штутгарте". Это отличное ощущение, что ожидание наконец закончилось и я вернулся сюда. Я с нетерпением жду команду, я с нетерпением жду клуб и я с нетерпением жду болельщиков", - заявил Денис Ундав после перехода.

Напомним, что немецкий форвард прошлый сезон провел в аренде у "швабов". Тогда он отметился 19 голами и 10 ассистами в 33 матчах.