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Бохум арендовал вингера Ниццы Алиу Бальде

Германия

Об этом говорится на сайте немецкого клуба

Бохум арендовал вингера Ниццы Алиу Бальде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бохум" продолжает свою работу на трансферном рынке. Немецкий клуб усилился игроком "Ниццы" Алиу Бальде. Представитель Бундеслиги арендовал гвинейского вингера на один сезон с возможностью опции выкупа.

"Бундеслига - одна из лучших лиг Европы, а "Бохум" - клуб с богатыми традициями. Я хочу вдохновить болельщиков своим стилем игры и внести свой вклад в достижение наших общих целей на сезон", - заявил новичок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Алиу Бальде провел 15 матчей и забил 2 гола.

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Источник:
Бохум
Опубликовал: Александр Гресь
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