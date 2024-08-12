Бохум арендовал вингера Ниццы Алиу Бальде

"Бохум" продолжает свою работу на трансферном рынке. Немецкий клуб усилился игроком "Ниццы" Алиу Бальде. Представитель Бундеслиги арендовал гвинейского вингера на один сезон с возможностью опции выкупа.

"Бундеслига - одна из лучших лиг Европы, а "Бохум" - клуб с богатыми традициями. Я хочу вдохновить болельщиков своим стилем игры и внести свой вклад в достижение наших общих целей на сезон", - заявил новичок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Алиу Бальде провел 15 матчей и забил 2 гола.