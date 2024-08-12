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Бохум арендовал вингера Ниццы Алиу Бальде
Об этом говорится на сайте немецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бохум" продолжает свою работу на трансферном рынке. Немецкий клуб усилился игроком "Ниццы" Алиу Бальде. Представитель Бундеслиги арендовал гвинейского вингера на один сезон с возможностью опции выкупа.
"Бундеслига - одна из лучших лиг Европы, а "Бохум" - клуб с богатыми традициями. Я хочу вдохновить болельщиков своим стилем игры и внести свой вклад в достижение наших общих целей на сезон", - заявил новичок после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Алиу Бальде провел 15 матчей и забил 2 гола.
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