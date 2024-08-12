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Хоффенхайм проявляет интерес к защитнику Зальцбурга
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хоффенхайм" все еще нуждается в центральном защитнике на следующий сезон. Одним из кандидатов, который мог бы усилить команду, является игрок "Ред Булл Зальцбург".
Сообщается, что "Хоффенхайм" также вступил в борьбу за Умара Соле. Француза из "РБ Зальцбург" в последнее время активно связывают со "Штутгартом", но 24-летний игрок, чей контракт истекает следующим летом, еще не определился с выбором. По данным transfermarkt, стоимость центрального защитника составляет 10 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Умар Соле провел 28 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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