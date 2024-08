Штутгарт проявляет интерес к нападающему Челси

"Штутгарт" планирует усилить линию нападения, но хотят это сделать, арендовав игрока такого амплуа.

Сообщается, что "швабы" ведут официальные переговоры о подписании Армандо Броя из "Челси". 22-летний нападающий лондонцев уже несколько недель находится в списке претендентов. Албанец готов присоединиться к "Штутгарту" уже сейчас. Переговоры происходят на ранней стадии.

????⚪️???? VfB Stuttgart in formal talks to sign Armando #Broja on loan ✔️



22 y/o Chelsea striker has been on the list for weeks. As recently revealed in our Transfer Update show, Stuttgart is planning to sign another striker on loan if possible. #VfB exploring more loan… pic.twitter.com/hncmXdztDj