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Штутгарт проявляет интерес к нападающему Челси
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" планирует усилить линию нападения, но хотят это сделать, арендовав игрока такого амплуа.
Сообщается, что "швабы" ведут официальные переговоры о подписании Армандо Броя из "Челси". 22-летний нападающий лондонцев уже несколько недель находится в списке претендентов. Албанец готов присоединиться к "Штутгарту" уже сейчас. Переговоры происходят на ранней стадии.
????⚪️???? VfB Stuttgart in formal talks to sign Armando #Broja on loan ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 11, 2024
22 y/o Chelsea striker has been on the list for weeks. As recently revealed in our Transfer Update show, Stuttgart is planning to sign another striker on loan if possible. #VfB exploring more loan… pic.twitter.com/hncmXdztDj
Добавим, что в прошлом сезоне Армандо Броя провел 27 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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