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Штутгарт проявляет интерес к нападающему Челси

Германия

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

Штутгарт проявляет интерес к нападающему Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Штутгарт" планирует усилить линию нападения, но хотят это сделать, арендовав игрока такого амплуа.

Сообщается, что "швабы" ведут официальные переговоры о подписании Армандо Броя из "Челси". 22-летний нападающий лондонцев уже несколько недель находится в списке претендентов. Албанец готов присоединиться к "Штутгарту" уже сейчас. Переговоры происходят на ранней стадии.

Добавим, что в прошлом сезоне Армандо Броя провел 27 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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Челси (Лондон) Штутгарт Армандо Броя
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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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