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Кейн: Мне придётся больше прессинговать при Компани
Работы на поле у форварда прибавится
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Нападающий "Баварии" Харри Кейн ответил высказался о стиле игры нового наставника мюнхенцев Венсана Компани.
"Придётся ли мне больше прессинговать при Компани? Да, конечно. Я тренировался только один раз и сыграл 10 минут (против "Тоттенхэма" - прим.), и это были тяжелые 10 минут.
Но мне нравится эта интенсивность, нравится пытаться вернуть мяч как можно быстрее. Вот для чего нужна эта подготовка, чтобы действительно понять его идеи и реализовать их", - цитирует англичанина Bayern&Germany.
Напомним, Компани возглавил "Баварию" 29 мая, сменив на должности главного тренера немецкой команды Томаса Тухеля.
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