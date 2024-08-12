Кейн: Мне придётся больше прессинговать при Компани

Нападающий "Баварии" Харри Кейн ответил высказался о стиле игры нового наставника мюнхенцев Венсана Компани.

"Придётся ли мне больше прессинговать при Компани? Да, конечно. Я тренировался только один раз и сыграл 10 минут (против "Тоттенхэма" - прим.), и это были тяжелые 10 минут.

Но мне нравится эта интенсивность, нравится пытаться вернуть мяч как можно быстрее. Вот для чего нужна эта подготовка, чтобы действительно понять его идеи и реализовать их", - цитирует англичанина Bayern&Germany.