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Бавария представила третью форму на новый сезон

Германия
Обновлено
Бавария представила третью форму на новый сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Баварии" опубликовала фото третьего комплекта игровой формы на сезон 2024/25.

"Ретро-дизайн футболки включает в себя эмблему сезонов 1970-1979 годов, расположенную прямо над сердцем. ФК "Бавария" всегда представлял себя как гордая и уверенная в себе команда на крупнейших аренах Европы, и в предстоящем сезоне мы хотим развить успех своего уникального прошлого. Логотип adidas Originals, ставший иконой стиля уличной одежды последних десятилетий, также возвращается на поле", - говорится в заявлении мюнхенцев.

Первый матч в новом сезоне Бундеслиги "Бавария" проведёт 25 августа на выезде против "Вольфсбурга".

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Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Александр Бураков
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