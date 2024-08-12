Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария представила третью форму на новый сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Баварии" опубликовала фото третьего комплекта игровой формы на сезон 2024/25.
"Ретро-дизайн футболки включает в себя эмблему сезонов 1970-1979 годов, расположенную прямо над сердцем. ФК "Бавария" всегда представлял себя как гордая и уверенная в себе команда на крупнейших аренах Европы, и в предстоящем сезоне мы хотим развить успех своего уникального прошлого. Логотип adidas Originals, ставший иконой стиля уличной одежды последних десятилетий, также возвращается на поле", - говорится в заявлении мюнхенцев.
Первый матч в новом сезоне Бундеслиги "Бавария" проведёт 25 августа на выезде против "Вольфсбурга".
???? pic.twitter.com/3qtCwedXNo— FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2024
Популярное сейчас
- Спортдиректор Александрии: Больше половины игроков Днепра-1 могли оказаться у нас
- Клуб Первой лиги подписал бывшего форварда Кривбасса
- Шахтер проиграл Полесью, Карпаты разгромили Кривбасс, Челси купил конкурента Мудрику. Главные новости за 11 августа
- Бавария решила продать Дэвиса уже этим летом - AS
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Стало известно, кто станет новым капитаном Барселоны после ухода Роберто