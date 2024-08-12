Барселона может оформить трансфер вингера Баварии

"Барселона" не смогла подписать вингера Нико Уильямса из "Атлетик Бильбао", но продолжает искать варианты усиления состава своей команды.

По словам Фабрицио Романо, каталонский клуб обратил внимание на игрока мюнхенской "Баварии" Кингсли Комана. Француз может покинуть немецкую команду на правах аренды.

В прошлом сезоне Коман забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.

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