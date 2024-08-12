  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Барселона может оформить трансфер вингера Баварии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона может оформить трансфер вингера Баварии

Германия

Коман может перебраться в другой клуб

Барселона может оформить трансфер вингера Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" не смогла подписать вингера Нико Уильямса из "Атлетик Бильбао", но продолжает искать варианты усиления состава своей команды.

По словам Фабрицио Романо, каталонский клуб обратил внимание на игрока мюнхенской "Баварии" Кингсли Комана. Француз может покинуть немецкую команду на правах аренды.

В прошлом сезоне Коман забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.

Читайте такжеБавария представила третью форму на новый сезон

По теме
yellow-arrow
Бавария представила третью форму на новый сезон
yellow-arrow
Кейн: Мне придётся больше прессинговать при Компани
yellow-arrow
Штутгарт проявляет интерес к нападающему Челси
Бавария (Мюнхен) Барселона Кингсли Коман Нико Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
12.08.2024 в 19:43
По Коману сказать ничего не могу, тёмный заяц.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 10
avatar
Вarcelinius
12.08.2024 в 19:43
По Коману сказать ничего не могу, тёмный заяц.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
12.08.2024 в 18:17
Перес поддерживает данный трансфер и даже готов немножко финансово помочь:))))
Ответить
1
1
avatar
Вarcelinius
12.08.2024 в 19:44
Вон с украинского сайта позорный манкурт!
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
12.08.2024 в 17:29
...вони Ольмо оформити не можуть... - 60 млн. євро в мінусах....
Ответить
2
2
avatar
Вarcelinius
12.08.2024 в 19:47
Ты тоже вон отсюда! Хотя нет, оставайся... ты же главный редактор. Будем терпеть.
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.08.2024 в 17:20
Так денег же нет! Автор не указывает своего имени, чтобы не позориться.)
Ответить
2
2
La Scala (Milano)
12.08.2024 в 17:30
В оренду взяти це не купити на постійній основі. В тому році Канселу і Фелікс грали в оренді. А ось із покупкою Віктора Роке явно не вгадали))
Ответить
1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.08.2024 в 18:04
Это так, но зарплату платить все равно надо.)
 
1
1
kalan-86 (Анкара)
12.08.2024 в 17:40
Сегодня прочитал, что и Арсенал интересуется Команом. Но, учитывая то, что он преимущественно играет на левом фланге, а Арсеналу нужно кого-то на правый фланг, плюс , возможно, личные связи с Фликом , думаю у Барсы взять его в аренду шансы выше.
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.08.2024 в 18:05
Может быть и так. Вот только нужен ли он Барсе?
 
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости