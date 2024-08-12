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Боруссия Дортмунд оформила трансфер талантливого форварда из Хоффенхайма за 30 миллионов евро

Германия

Максимилиан Байер покинул Хоффенхайм

Боруссия Дортмунд оформила трансфер талантливого форварда из Хоффенхайма за 30 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий Максимилиан Байер присоединился к дортмундской "Боруссии".

Контракт 21-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

"Из-за ухода Никласа Фюллькруга нам пришлось искать нового игрока. Мы хотели привлечь молодого таланта с хорошим потенциалом. Максимилиан идеально нам подходит", - сказал директор команды Ларс Рикен.

Напомним, Максимилиан Байер выступал за основную команду "Хоффенхайма" с 2020 года по 12 августа 2024 год. Форвард в прошлом сезоне чемпионата Германии провел 33 игры, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Источник:
BVB
Опубликовал: Екатерина Власова
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