Боруссия Дортмунд оформила трансфер талантливого форварда из Хоффенхайма за 30 миллионов евро

Нападающий Максимилиан Байер присоединился к дортмундской "Боруссии".

Контракт 21-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

"Из-за ухода Никласа Фюллькруга нам пришлось искать нового игрока. Мы хотели привлечь молодого таланта с хорошим потенциалом. Максимилиан идеально нам подходит", - сказал директор команды Ларс Рикен.

BVB verpflichtet Maximilian Beier ????



Borussia Dortmund hat Fußball-Nationalspieler Maximilian Beier (21) verpflichtet. Der Torjäger absolvierte heute in Dortmund den obligatorischen Medizincheck und unterschrieb anschließend einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.



????… pic.twitter.com/4rXWhs2RQ9 — Borussia Dortmund (@BVB) August 12, 2024

Напомним, Максимилиан Байер выступал за основную команду "Хоффенхайма" с 2020 года по 12 августа 2024 год. Форвард в прошлом сезоне чемпионата Германии провел 33 игры, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.