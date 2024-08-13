Хоффенхайм договорился о трансфере защитника Саутгемптона Армеля Белла-Котчапа

Продолжается работа "Хоффенхайма" на трансферном рынке. Немецкий клуб заинтересован в услугах 22-летнего Армеля Белла-Кочапа, который представляет "Саутгемптон". Прошлый сезон игрок провел в аренде у "ПСВ", где он выиграл чемпионат Нидерландов и учитывая то, что "святые" не видят его в составе своей команды, центральный защитник согласился на смену чемпионата.

Сообщается, что "Хоффенхайм" договорился о трансфере игрока "Саутгемптона. Его переход обойдется немецкому клубу в 15 млн евро. Сегодня защитник пройдет медосмотр в "Хоффенхайме".

Добавим, что в прошлом сезоне Армель Белла-Кочап провел 9 матчей во всех турнирах.