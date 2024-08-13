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Лейпциг подпишет вингера Брюгге Антонио Нуса
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После ухода Дани Олмо в "Барселону", "РБ Лейпциг" достаточно быстро нашел ему замену.
Сообщается, что немецкий клуб оформит трансфер Антонио Нусы из "Брюгге". Игрок уже в Германии и в ближайшее время будет проходить медицинское обследование. 19-летний атакующий полузащитник перейдет за трансферную сумму около 22 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Антонио Нуса провел 46 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами. Кроме того, в составе "Брюгге" норвежец выиграл чемпионат Бельгии в этом году.
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