Штутгарт проявляет интерес к защитнику Севильи

После того как Вальдемар Антон перешел в дортмундскую "Боруссию", руководство "Штутгарта" занялось поиском замены своего капитана.

Сообщается, что на радаре "швабов" находится игрок "Севильи" Лоик Баде. Защитник имеет опыт выступлений на евроарене, но может стоить около 15 млн евро, поэтому "Штутгарт" рассматривает возможность арендовать футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Лоик Баде провел 33 поединка и отметился одной результативной передачей.