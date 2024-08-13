  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Штутгарт проявляет интерес к защитнику Севильи
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Штутгарт проявляет интерес к защитнику Севильи

Германия

Об этом сообщает Kicker

Штутгарт проявляет интерес к защитнику Севильи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После того как Вальдемар Антон перешел в дортмундскую "Боруссию", руководство "Штутгарта" занялось поиском замены своего капитана.

Сообщается, что на радаре "швабов" находится игрок "Севильи" Лоик Баде. Защитник имеет опыт выступлений на евроарене, но может стоить около 15 млн евро, поэтому "Штутгарт" рассматривает возможность арендовать футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Лоик Баде провел 33 поединка и отметился одной результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Лейпциг подпишет вингера Брюгге Антонио Нуса
yellow-arrow
Хоффенхайм договорился о трансфере защитника Саутгемптона Армеля Белла-Котчапа
yellow-arrow
Лестер проявляет интерес к форварду леверкузенского Байера
Севилья Штутгарт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости