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РБ Лейпциг подписал контракт с талантливым вингером Брюгге
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Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" подписал контракт с вингером Антонио Нусом из "Брюгге".
19-летний футболист заключил соглашение с немецким клубом до 30 июня 2029 года. Как пишет Тransfermarkt "Брюгге" получил за Антонио 22 миллиона евро.
A greeting message from Antonio! ???????? pic.twitter.com/A6wkSbCL0I— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 13, 2024
Нуса в прошлом сезоне провел 46 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами. В составе "Брюгге" норвежец выиграл чемпионат Бельгии в этом году.
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Источник:RB Leipzig
Опубликовал: Екатерина Власова
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