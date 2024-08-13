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РБ Лейпциг подписал контракт с талантливым вингером Брюгге

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РБ Лейпциг подписал контракт с талантливым вингером Брюгге

Getty Images/Global Images Ukraine

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"РБ Лейпциг" подписал контракт с вингером Антонио Нусом из "Брюгге".

19-летний футболист заключил соглашение с немецким клубом до 30 июня 2029 года. Как пишет Тransfermarkt "Брюгге" получил за Антонио 22 миллиона евро.

Нуса в прошлом сезоне провел 46 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами. В составе "Брюгге" норвежец выиграл чемпионат Бельгии в этом году.

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Источник:
RB Leipzig
Опубликовал: Екатерина Власова
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