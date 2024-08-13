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Маттейс де Лигт попрощался с болельщиками Баварии

Германия
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Спасибо вам всем (с)

Маттейс де Лигт попрощался с болельщиками Баварии

Бавария

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Баварии" Маттейс де Лигт попрощался с болельщиками команды.

"Я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу любовь и поддержку. Я два года играл за этот прекрасный клуб. Для меня было честью выступать за "Баварию". У меня есть куча воспоминаний, которые останутся навсегда: выигрыш титула, а также несколько удивительных матчей ЛЧ.

Вот почему я испытываю горько-сладкую боль, покидая этот клуб. Я всегда буду помнить любовь и поддержку, которую я получал от игроков, персонала и болельщиков.

Спасибо вам всем за эти два удивительных года. Я желаю ФК "Бавария" удачи и выиграть еще много титулов, как это всегда делала команда".

Ожидается, что де Лигт присоединится к "Манчестер Юнайтед".

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