Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маттейс де Лигт попрощался с болельщиками Баварии
Спасибо вам всем (с)
Бавария
Центральный защитник "Баварии" Маттейс де Лигт попрощался с болельщиками команды.
"Я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу любовь и поддержку. Я два года играл за этот прекрасный клуб. Для меня было честью выступать за "Баварию". У меня есть куча воспоминаний, которые останутся навсегда: выигрыш титула, а также несколько удивительных матчей ЛЧ.
Вот почему я испытываю горько-сладкую боль, покидая этот клуб. Я всегда буду помнить любовь и поддержку, которую я получал от игроков, персонала и болельщиков.
Спасибо вам всем за эти два удивительных года. Я желаю ФК "Бавария" удачи и выиграть еще много титулов, как это всегда делала команда".
Ожидается, что де Лигт присоединится к "Манчестер Юнайтед".
Популярное сейчас
- Рейнджерс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Армия РФ оккупировала еще три села в Донецкой области, - карта DeepState
- Райан Гарсия: Олимпиада в Париже признана худшей в истории
- Два защитника Баварии вылетают в Манчестер для подписания контракта с МЮ
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Официально. Динамо отдало хавбека в аренду европейскому клубу, где уже играют пять украинцев