  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Менхенгладбахская Боруссия близка к расторжению контракта с чемпионом мира
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Менхенгладбахская Боруссия близка к расторжению контракта с чемпионом мира

Германия

Об этом сообщает Kicker

Менхенгладбахская Боруссия близка к расторжению контракта с чемпионом мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Менхенгладбахская "Боруссия" переживает непростые времена. После слабых сезонов произошли изменения в руководстве клуба, где после 20-летнего правления Рольфа Кенигса его заменил Райнер Бонхоф. Новые руководители "жеребцов" вместе с тренером Херардо Сеоане проводят радикальные изменения в составе команды, избавляясь от ветеранов, а на их место подписывают молодых талантов.

Уже давно ходят слухи, что чемпион мира Кристоф Крамер и менхенгладбахская "Боруссия" хотят досрочно разорвать контракт 33-летнего спортсмена этим летом после десяти лет совместной работы. Крамеру тяжело играть под руководством тренера Херардо Соане - и это было заметно и в прошлом сезоне, когда "шестерка" по большей части находилась на обочине. Теперь переговоры о расторжении контракта с ним, похоже, вышли на финишную прямую.

Добавим, что в прошлом сезоне Кристофер Крамер сыграл лишь 16 матчей во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Официально: Манчестер Юнайтед подписал Маттейса де Лигта
yellow-arrow
Маттейс де Лигт попрощался с болельщиками Баварии
yellow-arrow
РБ Лейпциг подписал контракт с талантливым вингером Брюгге
Боруссия (Менхенгладбах) Кристоф Крамер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости