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Менхенгладбахская Боруссия близка к расторжению контракта с чемпионом мира
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менхенгладбахская "Боруссия" переживает непростые времена. После слабых сезонов произошли изменения в руководстве клуба, где после 20-летнего правления Рольфа Кенигса его заменил Райнер Бонхоф. Новые руководители "жеребцов" вместе с тренером Херардо Сеоане проводят радикальные изменения в составе команды, избавляясь от ветеранов, а на их место подписывают молодых талантов.
Уже давно ходят слухи, что чемпион мира Кристоф Крамер и менхенгладбахская "Боруссия" хотят досрочно разорвать контракт 33-летнего спортсмена этим летом после десяти лет совместной работы. Крамеру тяжело играть под руководством тренера Херардо Соане - и это было заметно и в прошлом сезоне, когда "шестерка" по большей части находилась на обочине. Теперь переговоры о расторжении контракта с ним, похоже, вышли на финишную прямую.
Добавим, что в прошлом сезоне Кристофер Крамер сыграл лишь 16 матчей во всех турнирах.
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