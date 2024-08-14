Кейн: Хочу продолжать забивать голы, но главная цель - выигрывать титулы

Нападающий "Баварии" Харри Кейн рассказал о личных и командных целях на новый сезон.

"Я хочу продолжать забивать голы и помогать команде. Но главная цель — выигрывать титулы. Мы должны вернуть "Баварию" к завоеванию титулов. Это моя цель, это цель клуба. Это будет нелегко, но у нас отличный тренер, у нас много свежей энергии и высокая интенсивность тренировок. Вы увидите это и в матчах.

С предвкушением жду увидеть, как все пойдет, как мы будем играть с новым тренером. Мы собираемся много владеть мячом, зарабатывать много моментов. Для меня это идеальный стиль игры", - цитирует Кейна Bayern&Germany со ссылкой на Bild.